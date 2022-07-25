İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Beyköy Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve 11 arozöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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