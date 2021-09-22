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İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın çıktı

22.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yerleşim yerine de yakın olan Yelki Bayraktepe mevkisindeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 11 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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