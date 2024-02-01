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İzmir'de metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA AA
01.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bornova ilçesindeki metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında Bornova'daki metro istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve kuzeni S.Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa süreden yakalanan K.P. ve Y.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bornova metro istasyonu

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