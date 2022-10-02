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İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

02.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu.

Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hafta sonu tatili nedeniyle kapalı bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir İtfaiye mobilya

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