İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dikili ilçesi Gökçeağıl Mahallesi Aşıklar Şelalesi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 su tankeriyle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz