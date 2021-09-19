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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

19.09.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dikili ilçesi Gökçeağıl Mahallesi Aşıklar Şelalesi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 su tankeriyle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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