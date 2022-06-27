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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

27.06.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

2 uçak, 2 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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