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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

08.08.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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İzmir Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:22
Yatsı
21:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
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