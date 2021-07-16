İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bağarası Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 14 arazöz ve 4 dozerle müdahalede bulunan ekipler, alevlerin güneş enerjisi panelleri ve hayvan damlarının bulunduğu alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

