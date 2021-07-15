İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bağarası Mahallesi'nde bir tarlada başlayan yangın otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 14 arazöz ve 4 dozerle müdahalede bulunan ekipler, yangının çevrede bulunan çiftliğe ulaşmaması için çalışıyor.



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