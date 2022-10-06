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İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

06.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada savcı, sürücünün ehliyetsiz olmasının "olası kastla öldürme" açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunarak görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla dava açılan sanıklardan A.D katıldı, İ.D. ise katılmadı.

Duruşmada kazada yaşamını yitiren Emirhan Çoğalan'ın babası Mustafa Çoğalan ve taraf avukatları hazır bulundu.

Emirhan'ın babası Mustafa Çoğalan, şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Ailenin avukatı Özcan Çiçek de taksirle öldürme suçundan dolayı dava açılmış olsa da dosyada olası kast olduğunu iddia ederek dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığını, sanığın ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eyleminin "olası kast ile öldürme suçunu" olarak değerlendirilebileceğini, bu suçla ilgili yargılamayı ağır ceza mahkemesinin yapması gerektiğini belirterek, görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma için süre istemesi üzerine hakim duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

- Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2021'de A.D'nin kullandığı otomobil, sokakta oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'a çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen A.D. ile olay yerinde hatalı park edildiği belirlenen otobüsün sürücüsü İ.D. hakkında dava açılmıştı.

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Karşıyaka mahkeme dava

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