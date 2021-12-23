YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

23.12.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesinde, cezaevinde intihar eden faille bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin cezaevinde intihar eden faille bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuklu sanıklar M.S.Ç. ve S.C.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ö.K. ile taraf avukatları ve maktullerden Hatice Gülcemal'in ailesi ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık M.S.Ç, iki yıldır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak, "Herhangi bir şekilde yardım amacım yoktu. Güvenlik güçlerine kapıyı ben açtım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanık S.C.D. de suçsuz olduğunu iddia ederek, "Tek suçum Enver Yıldız (cinayetleri işleyen ve cezaevinde intihar eden kişi) ile İzmir'e gelmem ve onunla arkadaşlık yapmam. Bunun dışında hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Maktul yakınlarının avukatları ise sanıkların kurgu içinde olduğunu savunarak, sanıkların iddianamedeki sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, olayın azmettiricisi M.S.Ç. ve suça iştirak eden S.C.D'yi Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'e yönelik eylemleri nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, S.C.D'nin söz konusu olaydan 1 gün önce bir kadına yönelik "nitelikli yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediği gerekçesiyle 8'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Heyet, tutuksuz sanık Ö.K'nin ise beraatini kararlaştırdı.

- Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık 2019 akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yıldız olaydan 2 hafta sonra cezaevinde intihar etmişti. Soruşturma devam ederken, Yıldız'ın ölümü nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Cinayetlerle ilgisi olduğu iddia edilen 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

Sanıklardan S.C.D. hakkında, intihar eden zanlı Enver Yıldız'la birlikte söz konusu olaydan 1 gün önce bir kadına yönelik "nitelikli yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını da işlediği gerekçesiyle ek iddianame düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştıÇeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sanık Torbalı

İzmir Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Hazal Eczanesi
Aliaga
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.