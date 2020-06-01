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İzmir'de restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

İZMİR HABERLERİ  | 01.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice: - "Türk mutfağı çok sağlıklı ve kaliteli bir mutfak. Müşterilerimiz bize güvensin"

İzmir'de restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

İZMİR (AA) - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Türk mutfağının son derece kaliteli ve sağlıklı bir mutfak olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müşterilerin güvenle lokanta ve kafelerde yemek yiyebileceklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran, kafe ve pastaneler belirlenen tedbirlerle bugün yeniden açıldı.

İzmir'de birçok lokantada müşteriler, kolonya ve dezenfektanla karşılanırken, girişte ateşleri de ölçülüyor. Personel, maske ve siperlikle hizmet veriyor. Servis eldivenle yapılıyor. Müşteriler yalnızca yemek yerken maskelerini çıkarıyor. Masalar her müşteriden sonra dezenfekte ediliyor.

Masaların arasında mesafe kurulları uygulanırken, menüler masalar da yer almıyor.

- "Müşterimiz bize güvensin"

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 günlük aradan sonra, paket servisle müşterilerine hizmet veren ya da kapalı olan 150 bin işletmenin kapılarını açtığı için mutlu olduklarını belirtti.

Geçen sürede yeni düzene alıştıklarını aktaran Yenice, "Portakalın çamaşır suyuyla yıkandığı bir döneme geçtik. Güven kaybı var ama bulaş yemekten içmekten geçmiyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Türk mutfağı çok sağlıklı ve kaliteli bir mutfak. Müşterilerimiz bize güvensin." dedi.

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