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İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

14.06.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Kentte akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.

Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.

Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.

Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, AA muhabirine, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.

Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.

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