İzmir’de sağlık çalışanları için toplu ulaşımda indirim talebi

Sağlık-Sen İzmir 1. Nolu Şubesi, düzenlediği kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. SGK Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Sağlık-Sen İzmir 1. Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, hak mücadelesini durmadan ve yorulmadan samimiyetle yapan bir ekip olduklarını söyledi. Başkan Yıldırım, yaptıkları işlerle diğer sendikalara örnek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Meydanlarda, hastane panolarında ’kahrolsun’ ibaremizin olmadığı gibi ’Yaşasın, Yaşatalım, hep birlikte yaşayalım’ ilkesini benimsiyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına acil çözüm gerekiyor

Yıldırım, tek dertlerinin sağlık çalışanlarının sorunlarını çözümleriyle birlikte masada istişareyle çözmek olduğunu ve adil bir düzende mutlu, huzurlu ve gelecekten umutlu sağlık çalışanları olmak istediklerini belirtti. Yıldırım, acil olarak çözülmesi gereken konuları şöyle sıraladı: "Performansa dayalı ek ödeme sisteminin 5 yıldır söylememize rağmen değişmemesidir. Bir Sağlık-Sen kazanımı olan yıpranma payının geçmişin yıpranmışlığının telafi edilerek 5 yıla 1 yıl olmasını istiyoruz. Lisans tamamlamanın 2014 yılı sonrası mezunlarının mağduriyetinin giderilerek lisans tamamlamadan faydalanmasını istiyoruz. 3 bin 600 Ek Göstergenin sadece 4 meslek grubunu kapsaması SH sınıfında sadece hemşire arkadaşlarımızın faydalanacak olması iş barışını bozacağından tüm sağlık çalışanlarının ek göstergesinin kademeli olarak aktarılmasını istiyoruz. Yılların kangreni haline dönüşen Sağlık Bakanlığındaki Yardımcı Hizmetler sınıfındaki (Hizmetli) arkadaşlarımızın diğer kurum ve Bakanlıklarda ki GİH (Memur-VHKİ) sınıfına geçişleri konusunda unvan değişikliği sınavının bir an önce açılmasını istiyoruz. İnanın büyük, küçük bir çok esnaftan fazla vergi veriyoruz. Ocak ayı itibariyle yüzde 15 ile başlayan gelir vergisinin yıl sonunda yüzde 27 olması kabul edilir bir durum olmadığı gibi, Gelir Vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerde EAH ve şehir hastanelerinde çalışan arkadaşlarımızın iş yükü ortadadır. Bu hastanelerde çalışan arkadaşlarımıza Özel Hizmet Tazminatı istiyoruz. Malpraktis davalarından mağdur olan hekim ve hekim dışı personellerin sigorta şirketlerine mecburiyetini ortadan kaldırılması için Sağlık Bakanlığının yardımlaşma sandığı adı altında bir fon oluşturulması ve bu mağduriyetlerin ortadan giderilmesini talep ediyoruz."