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İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif yaralanan kişinin de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

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İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti, bir kişi hafif yaralandı.

Çalıkuşu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Yiğit Çoban (23) ve G.D. (34) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, G.D. de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tabancayla yaralanan Çoban, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen S.B, E.A. ve A.Ç. ile ayağına isabet eden saçmayla yaralanan G.D'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı.

İki grup arasındaki kavganın "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

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