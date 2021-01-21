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İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

21.01.2021 03:04 | Son Güncelleme:
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İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Atamer Mahallesi 2580 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği Yağmur D, Volkan Ş, Hasan K. ve Mete N. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bazıları kendi imkanlarıyla, diğerleri ise sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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