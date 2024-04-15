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  4. İzmir'de sokaktaki bir kişinin çantasını gasbeden 6 şüpheli yakalandı

İzmir'de sokaktaki bir kişinin çantasını gasbeden 6 şüpheli yakalandı

AA AA
15.04.2024 08:01
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin çantasını gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 11 Nisan'da Alsancak Mahallesi'nde bir grup, O.O'nun (23) etrafını çevirerek çantasını gasbetmeye çalıştı.

Çantasını vermemek için direnen O.O, şüpheliler tarafından darbedildi.

Çantayı gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18), M.B. (16) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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