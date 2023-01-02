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İzmir'de süt ısıtırken elbisesi tutuşan kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti

02.01.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kınık ilçesinde, mutfakta süt ısıtırken elbisesi tutuşan 97 yaşındaki kadın, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yukarı Mahallesi'nde yaşayan Şahinaz Önem, evde yalnız olduğu sırada mutfakta sütü ısıtmak için piknik tüpünü açtı.

Bu sırada elbisenin tutuşması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Önem'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olaydan sonra ifadesine başvurulan Önem'in yakını, kendisi evden ayrılmadan önce Önem'in süt ısıtmak için mutfağa gittiği bilgisini verdi.

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