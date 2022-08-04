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İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu

04.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu

İzmir'de, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan müdürlük arkeoloji, etnografya, resim ve heykel alanında müzecilik faaliyetleri, kütüphanecilik hizmetleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına doğrudan bağlı taşra kuruluşu olan Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğüne, 3 müdür yardımcısı, bir müdür olmak üzere 4 kadro ihdas edildi.

Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlarla diğer özlük haklar bakımından "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü"ne denk kılındı.

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