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İzmir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

22.06.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın (57) tutuklu eşi Vedat Emekdar'ın (59) yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Emekdar, Bodrum F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz verdiği tutuklu sanık Emekdar, pişmanlık duyduğunu, aynı zamanda engelli ve bakıma muhtaç olduğunu belirterek, cezasının ertelenmesini talep etti.

Taraf avukatlarının ifadelerinin ardından mahkeme başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.

OLAY

Ödemiş ilçesinde 26 Şubat 2022'de polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşadığı eve gitmiş, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Vedat Emekdar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor hazırlanmıştı.

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