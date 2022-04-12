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İzmir'de teyzesini öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı

12.04.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de teyzesini öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, 68 yaşındaki teyzesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Küçükbahçe Mahallesi'nde yaşayan Naide Özçimen'i evinin önünde hareketsiz halde bulan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, boğazında darp izi bulunan Özçimen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve giren jandarma ekipleri ise vücudunda yara izi bulunan maktulün yeğeni Ö.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, psikolojik sorunları nedeniyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öne sürüldü.

Naide Özçimen'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Teyzesini öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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