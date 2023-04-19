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İzmir'de Togg deneyim merkezi açıldı

19.04.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de açılan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açılan merkezde, T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modelleri sergileniyor.

Merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıyor, içine bindikleri araçlarla fotoğraf çektiriyor.

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Fatih Erdoğan, Togg'u çok merak ettiğini, görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Araçlardaki malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ekranları harika. Tamamen dijital bir makine olmuş. İmkan olsa almayı düşünürüm. Hiç tereddüt etmem. Çok güzel bir araba olmuş." diye konuştu.

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Araç deneyim togg

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