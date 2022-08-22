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İzmir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

22.08.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişiye yardım etmeye çalışan bir kişi de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı - Olayın ardından kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılara yardım etmeye çalışan bir kişi de kaza yerinde hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mehmet Özer'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, İzmir-Menemen çevre yolu Seyrek yol ayrımı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada sürücü Özer ile motosiklette bulunan Emrah Şanlı yaralandı.

Kazayı gören bazı sürücüler, yaralılara müdahale etmek için araçlarını emniyet şeridine park etti.

Özer ve Şanlı'ya müdahale eden Serdar Tekin'e henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, emniyet şeridine yakın bir yerde çarptı.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özer ve Şanlı, Menemen Devlet Hastanesine Tekin ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, Tekin'e çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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