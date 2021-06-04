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İzmir'de trafikte kavga : 1 ölü

04.06.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de trafikte kavga : 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde iki grubun trafikteki tartışması sonrası silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 HY 2945 plakalı otomobil ile sürücüsü ve yolcularının kimliği öğrenilemeyen 45 DV 709 plakalı otomobildeki kişiler trafikte tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından 34 HY 2945 plakalı otomobili takip etmeye başlayan diğer araçtaki şüpheliler, Mustafa Kemal Mahallesi 686 Sokak'ta otomobile ateş açtıktan sonra kaçtı.

Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan Şehmus Devrin (30), ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Devrin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Devrin'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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