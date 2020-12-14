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İzmir'de yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı

İZMİR HABERLERİ  | 14.12.2020 06:02 | Son Güncelleme

İzmir'de yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.

Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.

Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

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