YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de yangın çıkan dükkan kullanılamaz hale geldi

İzmir'de yangın çıkan dükkan kullanılamaz hale geldi

24.11.2023 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir dükkanda çıkan, yandaki iş yerine ve binanın üst katlarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalıkuşu Mahallesi, Coşkun Kale Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan cep telefonu ve aksesuar dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ile binanın üst katlarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, cep telefonu dükkanı kullanılamaz hale geldi, kasap dükkanı ve üst katlarda hasar oluştu.

- Kundaklama iddiası

Görgü tanıkları, motosikletli iki kişinin cep telefonu dükkanına gelerek camı kırdığını ve iş yerini kundaklayarak kaçtığını iddia etti.

Dükkanın 3 ay önce hizmet vermeye başladığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da kuyuya düşen köpeği, itfaiye kurtardıHatay’da kuyuya düşen köpeği, itfaiye kurtardı
Milas ve Bodrum polisinin operasyonuyla gasp olayı aydınlatıldıMilas ve Bodrum polisinin operasyonuyla gasp olayı aydınlatıldı
Hatay’da ev yangını çıktıHatay’da ev yangını çıktı
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Karabağlar

İzmir Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:03
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

Özen eczanesi
Kemalpasa
Nil sel eczanesi
Menemen
Balkan eczanesi
Gaziemir
Yeni lokman hekim eczanesi
Buca
Umut eczanesi
Karabaglar
Yaren eczanesi
Konak
Mercan eczanesi
Karsiyaka
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.