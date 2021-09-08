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İzmir'de yapımı süren deprem konutları hak sahipleri için yükseliyor

08.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında inşa edilen 3 bin 649 konuttan 397'si bu yıl hak sahiplerine teslim edilecek - Yüklenici firmanın sorumlusu Burak Bircan: "Örnek dairelerimizi oluşturduk. Depremzedelere konutlarını kış aylarına kalmadan en kısa sürede teslim etmeyi hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında yapılacak 8 bin 100 konuttan 3 bin 649'unda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki çok sayıda binada ağır hasara neden oldu.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) depremden zarar gören evlerin bulunduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat'ta İzmir'de katıldığı törende, 7 proje bölgesinde 1444 konut ile 208 dükkanın ve Bayraklı Şehir Hastanesinin yanında bulunan rezerv alanındaki proje bölgesinin ilk etabı olan 397 konutun temeli atıldı.

Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda ilk etapta zemin artı dört ve zemin artı beş kat olmak üzere toplam 34 blokun kaba inşaatları tamamlandı.

TOKİ, depremden zarar gören vatandaşların hızlı şekilde yeni evlerine kavuşmaları için rezerv alanda yapılacak etaplar için ihaleleri gerçekleştirdi.

Rezerv alana TOKİ tarafından 8 bin 100 konutun inşa edilmesi planlanırken, yapılan ihalelerle 8 etapta 3 bin 640 konutun yapımına devam ediliyor.

Dev vinçler ve iş makineleriyle binlerce işçi deprem konutlarını en kısa sürede hak sahiplerine teslim edebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Yüzde 50'nin üzerinde yeşil ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı rezerv alanda 3+1 konutlar 127 metrekare, 2+1 konutlar da 90 metrekare olacak.

Yapımı süren birinci etap konutların yüklenici firma sorumlusu Burak Bircan, AA muhabirine, çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planlamaları doğrultusunda büyük bir hassasiyetle devam ettiğini söyledi.

Kaba inşatların tamamlandığını belirten Bircan, "Örnek dairelerimizi oluşturduk. Depremzedelere konutlarını kış aylarına kalmadan en kısa sürede teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ

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