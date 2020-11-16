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İzmir'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İZMİR HABERLERİ  | 16.11.2020 10:46 | Son Güncelleme

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod ismini kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı oldukları öne sürülen 5 kişiyi 13 Kasım'da gözaltına almıştı.

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