İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

Bazı binalarda sadece duvar hasarları olduğunu ancak bunun oturanlarda endişeye yol açtığını kaydeden Sezdirmez, bazı binaların ise hasarlı gözükmediğini ancak içine girince kolonlarının "patladığının" anlaşıldığını ifade etti.

Sahada 1000 kişinin üzerindeki bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini belirten Sezdirmez, hasarlı olduğu ihbarı yapılan binaya giden ekiplerin öncelikle gözlemsel verileri ellerindeki tabletler aracılığıyla sisteme aktardıklarını kaydetti.

Tuğrul Sezdirmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentten binaların hasarlılık durumlarına ilişkin aldıkları ihbarlar üzerine yaptıkları çalışmaları söyledi.

Yıkılan binaların çevredeki diğer yapılara etkisinin de lazer metre cihazlarla ölçüldüğünü aktaran Sezdirmez, "Yaklaşık 1-2 milyon civarında lazer ışınıyla yan binanın hareket edip etmediğini kontrol ediyoruz. Olası bir tehlike oluştuğu zaman arama kurtarma ekiplerine bildiriyoruz ve buranın boşalmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde depremin hemen ardından alan taramasına başlandığını aktaran Sezdirmez, "Bu bölgede konut ayrımı yapmaksızın tüm binaları inceliyoruz. Diğer bölgelerde ise Alo 181'den, Valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla gelen dilekçeler bazında ekiplerimizi yönlendiriyoruz." dedi.

Sezdirmez, 30 Ekim'den bu yana 80 bini aşkın binanın incelendiğini belirterek "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birkaç gün içinde de hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. 100 binin üzerine çıkacak diye öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Bir daireyi değil, tüm binayı inceliyoruz"

İzmir'de günde yaklaşık 8-10 bin bina incelemesinin yapıldığına işaret eden Sezdirmez, şöyle devam etti: