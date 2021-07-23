İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 21 Temmuz'da çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Süleyman E, hayatını kaybetti.

21 Temmuz'da, gece saatlerinde Ovakent Mahallesi'nde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ağır yaralanan ve Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Süleyman E, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Süleyman E'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Olay

Ovakent Mahallesi'nde, 21 Temmuz gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle C.D. ile Süleyman E. (33) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D, silahla Süleyman E. ve yanındaki G.B'ye (22) ateş edip olay yerinden kaçmıştı.

Jandarma ekipleri C.D'yi, saklandığı yerde yakalayarak gözaltına almıştı.

Ağır yaralan Süleyman E, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

