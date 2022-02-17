YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

17.02.2022 04:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-15 Şubat'ta kent genelinde 1115 operasyon yaptı.

Yapılan aramalarda, 29 kök kenevir, 182 gram kokain, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid (bonzai) ile 19 hassas terazi, 17 tabanca, 11 tüfek ve bu silahlara ait 306 fişek ele geçirildi.

1305 kişiye işlem yapılan operasyonlarda 60 şüpheliye adli kontrol uygulanırken, 50 kişi tutuklandı.

Yine Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Şubat'ta gerçekleştirdiği 15 operasyonda 836 paket ısıtılmış sigara, 406 kaçak sigara, 31 bin 40 doldurulmuş makaron, 107 bin 600 boş makaron, 2 bin 55 puro, 28 kaçak tütün, 936 nargile melası, 172 pipo tütünü, 600 litre etil alkol, 33 elektronik sigara, 2 bin 538 elektronik sigara likitti, 4 bin 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, 15 şüpheliye işlem yaptı.

Ayrıca, 7-13 Şubat'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 13 bin 619, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde ise 7 bin 104 olmak üzere toplam 20 bin 723 araca idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi

İzmir Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:30
İkindi
16:30
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Perşembe

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.