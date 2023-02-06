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İzmir'den deprem bölgesine 1345 personel sevk edildi

06.02.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedeler için yapılacak yardım faaliyetlerinin İzmir Valiliği koordinesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'deki çeşitli kuruluşlardan görevlendirilen 1345 personel, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köşger, Osmaniye'ye İzmir AFAD'dan 3 arama kurtarma aracı, 2 arama kurtarma köpeği ve 30 personelin gönderildiğini belirtti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden 7 UMKE timi, 5 ambulans ve bir mobil kurtarma aracıyla toplam 48 personelin Hatay'a, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 araç ile 2 arama kurtarma ekibinin Gaziantep'e, 120 Çevik Kuvvet polisinin de hava yoluyla Adana'ya gittiğini aktaran Köşger, Jandarma Komando Tugay Komutanlığından 880, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığından 120 personel olmak üzere toplam 1000 personelin de İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesine sevk edildiğini kaydetti.

Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 71 personel, 6 itfaiye aracı, 2 köpek, 7 araç ve 3 bin kişilik yemek tırının, GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneğinden 17 görevli ve 2 aracın, SAR Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesi'nden de 12 görevli ile 3 aracın Osmaniye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden 25 personel, 20 gönüllü ve 6 aracın da Kahramanmaraş'a gittiğini kaydeden Köşger, "Toplam 1345 personel, hava yolu ve 32 ekip aracı ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı." ifadesini kullandı.

YARDIMLARA İLİŞKİN UYARI

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine yapılacak yardımların valilik koordinesinde yürütüleceği belirtilerek, "An itibarıyla, bireysel, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarca yapılacak yardımların bekletilmesi ve yardımların türü ve içeriği ile ilgili olarak valiliğimizden yapılacak duyuruların dikkate alınması önemle rica olunur." denildi.

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