İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tren yola çıktı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesi için Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, kamu kurumları, hayırseverler ile sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan insani yardımların 18 vagonlu trenle Gaziantep'e gönderildiğini bildirdi.

Köşger, trenle bölgeye yaklaşık 80 ton gıda malzemesi, 60 ton su, süt, meyve suyu, 8 ton battaniye, kefen, 50 ton bebek ve hijyen malzemesi, 5 ton giyim malzemesi, 12 ton soba, ısıtıcı, soba borusu, 20 ton odun, 14 ton kömür, odun ve seyyar tuvalet gönderildiğini kaydetti.

KINIK'TAN 3 BİN 500 KİŞİLİK KONTEYNER KENT DESTEĞİ

Kınık Polyak Eynez Madencilik Şirketi de deprem bölgesinde barınma ihtiyacını karşılamak için 3 bin 500 kişilik konteyner kent kuracak.

Kınık Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin genel müdürü Serkan Bahçekapılı, Nurdağı'nda 1000, Adıyaman'da 1000 ve Samandağ'da 1500 olmak üzere toplam 3 bin 500 kişilik konteyner kent kuracaklarını açıkladı.



