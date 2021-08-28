İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bozköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, bir uçak, 20 arazöz ve 4 dozerle müdahale edildi.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın kontrol altına alındı.



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