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İzmir'in bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

01.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR (AA) - İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ödemiş'te bazı iş yerlerini su bastı.

Kentin özellikle güney ilçelerinde erken saatlerde başlayan sağanak, yaklaşık yarım saat etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Ödemiş'te ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. İlçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf ve İZSU ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ödemiş, son 24 saatte 20 kilogram, Kiraz 13 kilogram, Konak ise 10 kilogram yağış aldı.

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