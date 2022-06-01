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İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı

01.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Doğanbey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 uçak ve helikopterle söndürme çalışmalarına başladı.

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