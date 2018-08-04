İzmirli Bengisu Avcı tarih yazdı

Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, geçen yıl deneyip hipotermi nedeniyle tamamlayamadığı Manş geçişini bu yıl başardı. Yüzme sporuyla 6 yaşında tanışıp açık su yarışlarında birçok derece elde eden, 2 yıldır Manş hayalini gerçekleştirmek için antrenman yapan milli sporcu, dün gece yarısı İngiltere saatiyle saat 03.00’te İngiliz kıyısındaki Dover kentinden suya girdi. Bengisu’ya Manş, diğer adıyla İngiliz Kanalı geçişinde yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı ve mentörü eşlik etti.

Channel Swimming Association’ın belirlediği kurallar gereği tekneye dokunması ve termal koruyucu, yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak olan sporcu, yaz aylarında bile sıcaklığı 14 ile 17 santigrat derece arasında değişen suda 36 kilometre boyunca yüzdü. Suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez’e ulaşan Bengisu hayalini gerçekleştirdi. Manş Denizi’ni 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan olmuştu. Bengisu, bu dereceyle Manş’ı en kısa sürede geçen Türk kadını unvanını da ele geçirdi. 1875 yılından günümüze kadar toplam 1521 kişinin bireysel olarak geçmeyi başardığı Manş Denizi’nde bu yıl 40 kişi bu başarıya ulaştı.