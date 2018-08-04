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İzmirli Bengisu Avcı tarih yazdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

İzmirli sporcu Bengisu Avcı, ada ülkesi İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni baştan sona yüzerek geçen ikinci ve en genç Türk kadını olarak tarihe geçti.

İzmirli Bengisu Avcı tarih yazdı

Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, geçen yıl deneyip hipotermi nedeniyle tamamlayamadığı Manş geçişini bu yıl başardı. Yüzme sporuyla 6 yaşında tanışıp açık su yarışlarında birçok derece elde eden, 2 yıldır Manş hayalini gerçekleştirmek için antrenman yapan milli sporcu, dün gece yarısı İngiltere saatiyle saat 03.00’te İngiliz kıyısındaki Dover kentinden suya girdi. Bengisu’ya Manş, diğer adıyla İngiliz Kanalı geçişinde yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı ve mentörü eşlik etti.

Channel Swimming Association’ın belirlediği kurallar gereği tekneye dokunması ve termal koruyucu, yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak olan sporcu, yaz aylarında bile sıcaklığı 14 ile 17 santigrat derece arasında değişen suda 36 kilometre boyunca yüzdü. Suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez’e ulaşan Bengisu hayalini gerçekleştirdi. Manş Denizi’ni 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan olmuştu. Bengisu, bu dereceyle Manş’ı en kısa sürede geçen Türk kadını unvanını da ele geçirdi. 1875 yılından günümüze kadar toplam 1521 kişinin bireysel olarak geçmeyi başardığı Manş Denizi’nde bu yıl 40 kişi bu başarıya ulaştı.

Bengisu, ülkemizden solo olarak Manş’ı geçen 15'inci yüzücü oldu. Daha önce takım halinde ise değişmeli olarak yüzüp 5 Türk ekibi bu başarıyı elde etti. Dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak kabul edilen Manş Denizi’nde soğuk su ve kuvvetli akıntı ile gelgitlerin yanı sıra yüksekliği 2 metrenin üzerine ulaşan dalgalar, ani bastıran sis, yağmur, rüzgar, günde yüzlerce gemi ve tanker geçişiyle çok yoğun deniz trafiği, köpek balıkları, deniz anaları, yosunlar ve yüzen atıklar, sporcular için ciddi risk oluşturuyor. Sporcular kanal geçişi sırasında jel gıdalarla beslenebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bengisu Avcı İngiltere Fransa Manş Denizi

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