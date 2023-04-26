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İzmirli üniversite öğrencisi Hera Elmas, Harvard'a burslu kabul edildi

26.04.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmirli üniversite öğrencisi Hera Elmas, Türkiye'deki tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve tarihi eserlerin korunması konusunda yazdığı makaleyle ABD'nin önemli üniversitelerinden Harvard'a yüksek lisans eğitimi için burslu kabul edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde anneannesi ile yaşayan 22 yaşındaki Elmas, ilkokulda okumayı ilk öğrenen öğrenciler arasında yer aldı. Okumaya ilgisini gören öğretmenlerinin verdiği kitaplarla büyüyen Elmas, çok sayıda roman okudu.

Elmas, lise eğitimini Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Grafik ve Fotoğraf Bölümünde tamamladı.

Yerel bir gazetede grafik alanında staj yapan Elmas, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Sanata ilgisi nedeniyle tekrar sınava giren ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sanat Tarihi Bölümüne yerleşen Elmas, İstanbul'daki okulun çevrim içi derslerine katılırken, her gün İzmir'den Manisa'ya giderek ikinci diploma için öğrenimini sürdürüyor.

İngilizceyi kendi çabalarıyla geliştiren Elmas, alfabesine duyduğu ilgi nedeniyle Korece de öğrendi.

Anadolu'nun sahip olduğu tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasından etkilenen Elmas, bu konuda İngilizce bir makale kaleme aldı. Elmas, makalesinde Anadolu'nun zengin geçmişi ve bu topraklardaki tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önüne geçilmesi konusundaki görüşlerini yazdı.

Elmas, hocalarının tavsiyesiyle makalesini Harvard Üniversitesine yolladı. Harvard Üniversitesi, Elmas'ı burslu yüksek lisans öğrenimi için kabul etti.

Lisans öğrenimi devam eden Hera Elmas, mezun olduktan sonra Harvard'daki öğrenimine başlayacak.

TÜRKİYE'YE DÖNÜP ESERLERİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞACAK

Hera Elmas, AA muhabirine, aynı anda iki üniversite okumanın kendisini zorlamadığını belirtti.

Sınavlara yetişmek için İstanbul, Manisa, İzmir arasında mekik dokuduğunu anlatan Elmas, "Hayatım biraz yoğun ve aceleci oluyor fakat bir şeyler öğrendiğim için zevk alıyorum." dedi.

Sanat eserlerinin yurt dışına kaçırılması konusunda hazırladığı makalenin bir ödev konusu olmadığını belirten Elmas, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki sanat eserlerinin yurt dışına kaçırılması beni gerçekten derinden etkilemişti. Bu yüzden bir makale yazmaya karar verdim. Sadece aslında içimdekileri dökmek istiyordum. Özellikle bir yerlere gönderme amacında değildim. Tarihi sanat eserlerinin yurt dışına kaçırılması hakkında bir makale yazdım. Sonrasında bu makaleyi arkadaşlarıma gösterdim. Beğenildiği için bunu biraz daha akademikleştirdim. Ardından öğretmenlerime gösterdim. Onların da vesilesiyle Harvard Üniversitesine gönderdim şubat ayında. Bu ay cevap geldi. Cevap olarak eğitim için kabul edildiğimi ve ziyarete gelmeyi düşünüp düşünmediğimi sordular. Sonrasında da tebrikler kabul edildiniz şeklinde bir mail aldım."

Harvard'daki öğreniminden sonra Türkiye'ye geri dönüp akademisyen olmak istediğini aktaran Elmas, öğrendiklerini başka gençlere aktarmak istediğini söyledi.

Sanat tarihinde saha çalışmaları yapmanın önemini vurgulayan Elmas, şöyle konuştu:

"Harvard'a gidip saha üzerinde çalışmak ve saha üzerinde çalıştıklarımı öğrencilere aktarmak istiyorum. Çünkü bir şeyi görüp anlatmak başkadır, sadece kitaplarda görmek başkadır. Bu yüzden Harvard'a girdikten sonra olabildiğince çok saha çalışmalarına katılıp, çeşitli ülkelerde çeşitli dönemin eserlerini görmek istiyorum. Anadolu toprakları geçmişten günümüze çok fazla uygarlığa ev sahipliği yaptı ve bu uygarlıklar çok çeşitli sanat eserleri bıraktı. Hepsi eşsiz birer sanat eseri. Harvard'a gidip döndükten sonra bu eserlerin korunması hakkında daha fazla çalışmak istiyorum."

Hera Elmas'ı 2 yaşından beri büyüten anneanne Naşide Elmas da torunuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Torununun çocukken de çok parlak bir öğrenci olduğunu aktaran Elmas, "Zeki bir çocuk. Aynı anda iki üç şeyi yapan bir çocuk. Mutlu oluyorum tabii ki. Şimdi daha da mutluyum. Allah onun önünü, yolunu açık etsin." dedi.

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