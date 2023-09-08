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İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor

08.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı sulak alan, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor.

Bugüne kadar yapılan gözlemlerde 187 kuş türünün yaşadığı tespit edilen sulak alanı kullanan önemli türlerin başında, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar geliyor.

Anadolu'da yaşayan en büyük kuş türlerinden olan flamingolar, sulak alana gelen birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Sulak alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, flamingoları doğal ortamlarında beslenirken görüntüledi.

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Kocaeli İzmit flamingo doğa izmit körfezi

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