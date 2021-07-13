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İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor

13.07.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin 7 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, patlamada yanan servis teknesinin sahibi tutuksuz müşteki sanık S.İ. ile diğer sanık ve müştekilerin avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı önceki sunulan esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.

Sanık S.İ, olayda vücudunda yüzde 65 yanık meydana geldiğini belirterek, 2 yıl hastanede tedavi gördüğünü, mağdur olduğunu kaydetti.

İstanbul'dan alınan bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını savunan S.İ, yerel bilirkişiler seçilerek yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Bazı sanık avukatları da yerel bilirkişilerden yeniden rapor aldırılmasını istedi.

Bir kısım katılanlar avukatı da önceki beyanlarını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, seçilen bilirkişilerden olayla ilgisi bulunan kişilerin kusur durumlarını belirtir rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

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