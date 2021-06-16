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İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

16.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

KOCAELİ (AA) - Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde etkisini devam ettiriyor.

Bölgede etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, bazı bölgelerde de yağışın da etkisiyle dağınık halde bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kıyıların bazı kısımlarında toplu halde bulunan müsilaj, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanarak, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor.

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