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İzmit’te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.08.2019 06:51 | Son Güncelleme

İzmit'te etkili olan yoğun yağışlar sonrasında toprak kaymasının yaşandığı 2 bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Binalarda oturanlar değerli eşyaları alarak evlerini tahliye etti.

İzmit'te son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle akşam saatlerinde Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı 16 daireli Karadenizliler Apartmanı ile Maslak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı 8 daireli apartmanın zemininde toprak kaymasını yaşandığını fark edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olası bir yıkılma tehlikesine karşı iki binada oturanların tahliye edilmesi kararı verildi.

Bunun üzerine 24 dairede oturan vatandaşlar değerli eşyalarını alarak binaları tahliye etti. Vatandaşlar akraba ve yakınlarının evlerine gitti. Yapılan tahliye işleminin ardından iki bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

'TOPRAK YAVAŞ YAVAŞ KAYDI'

Toprak kaymasının yaşandığı Karadenizliler Apartmanı’nda yaşayan Mehmet Baştürk akşam saatlerinde binanın arkasında bir toprak kayması yaşandığını belirterek, "Son günlerde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı arka bahçede toprak kayması yaşandı. Çok fazla yağmur yağdı, zaten bu binalar hasarlı binalardı, yan bina yapılırken de kepçe darbeleri binayı yerinden oynattı. Kuvvetli yağmurlarla da toprak yerinden oynayınca toprak yavaş yavaş kaydı. Belediye ekipleri anons yaparak evi olmayanları misafirhanede ağırlayabileceklerini söyledi. Bizler de başımızın çaresine bakacağız bu akşam çocuğumun evinde kalacağım. Binalarda oturanlar yakınlarının evlerine geçtiler." dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit bina çökme

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