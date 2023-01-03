İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı

Yağış azlığı nedeniyle kıyıdan yaklaşık 4 metre çekilen İznik Gölü kıyısındaki kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bazı kişiler, sahile yakın bölümde suyun içinde yatık şekilde sütun fark etti.

Muhtarlık tarafından durumun Orhangazi Kaymakamlığına bildirilmesi üzerine Bursa Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Müdürlükten gelen uzman ekip, üzerinde yazılar olan yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki sütunun tarihi özelliğinin bulunduğunu tespit etti.

Gölden çıkarılarak koruma altına alınacak sütunun hangi döneme ait olduğu ve üzerindeki yazıların, yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.



