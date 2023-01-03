YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı

İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı

03.01.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gölde bulunan ve tarihi özelliğe sahip olduğu belirtilen taş sütun koruma altına alınacak.

İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı

Yağış azlığı nedeniyle kıyıdan yaklaşık 4 metre çekilen İznik Gölü kıyısındaki kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bazı kişiler, sahile yakın bölümde suyun içinde yatık şekilde sütun fark etti.

Muhtarlık tarafından durumun Orhangazi Kaymakamlığına bildirilmesi üzerine Bursa Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Müdürlükten gelen uzman ekip, üzerinde yazılar olan yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki sütunun tarihi özelliğinin bulunduğunu tespit etti.

Gölden çıkarılarak koruma altına alınacak sütunun hangi döneme ait olduğu ve üzerindeki yazıların, yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gemlik’te geçen yıl 25 kilometre yol yapıldıGemlik’te geçen yıl 25 kilometre yol yapıldı
Yozgat'ta yakalanan cinayet zanlısı tutuklandıYozgat'ta yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Kırklareli'ndeki cinayet zanlısının oğlu da gözaltına alındıKırklareli'ndeki cinayet zanlısının oğlu da gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü Orhangazi tarihi eser

Bursa Namaz Vakitleri 3 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:13
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:22
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.