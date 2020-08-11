İzzet Özilhan'dan Yasemin Özilhan açıklaması: Kriz yok

Cemiyet dünyasının gözde çifti Yasemin ve İzzet Özilhan, önceki gün çocuklarıyla birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; hafta sonunu çocukları ile birlikte geçiren çiftin yaşadıkları 'fan krizi' sebebiyle oldukça keyifsiz olduğu gözlerden kaçmadı.

Mekanda yaklaşık 1 saat oturan ikilinin masadaki suskunluğu çıkışta da devam etti. Restorandan önce ayrılan Yasemin Özilhan'ın eşi ve çocukları ile vedalaşmadan aracına binmesi dikkatlerden kaçmadı.

İzzet Özilhan ise muhabirlerin "Kriz devam ediyor mu?" sorusuna, "Arkadaşlar yanımızda çocuklar var. Kriz falan yok" yanıtını vermekle yetindi.



EŞİNİ SİLMİŞTİ

İzzet Özilhan'ın, Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğenmesinden sonra, Yasemin Özilhan, eşini sosyal medya hesaplarından silmişti. Ezgi Öcel, Özilhan'ın fotoğraflarını beğenmesini, "Yine başladı büyük fanım" notuyla paylaşmıştı.

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Özilhan, bir süre sonra eşini yeniden takibe almıştı.

