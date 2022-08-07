İzzet Özilhan kimdir, kaç yaşında? Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ne iş yapıyor?

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. İzzet Özilhanın hayatı merak edilen konular arasına girdi. Peki İzzet Özilhan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor mu?

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981’de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor. İzzet Özilhan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi.

İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de evlendi.

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 2 kızları dünyaya geldi. İlk kızları Emine 2012 doğumlu. İkinci kızları Ela ise 2013'te dünyaya geldi ve Yasemin Ergene'nin Doktorlar dizisindeki ismini taşıyor.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985'te Hamburg'da doğdu. Türk oyuncu ve eski model. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 2008 yılından beri oyunculuk yapmıyor ancak 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu oldu.

YASEMİN VE İZZET ÖZİLHAN BOŞANIYOR MU?

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan hakkındaki ayrılık iddiası, İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ile ortaya atıldı.

Yaz aylarının başından bu yana Bodrum Kaplankaya'da bulunan lüks evinde tatilde olan Yasemin Özilhan, paylaşımlarında tek başına göründü. Ünlü isimden ise iddialara henüz bir açıklama gelmedi.





