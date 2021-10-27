İzzet Yıldızhan’dan olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

TV8 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, çocuklarına verdiği değeri anlatırken kullandığı bir cümleden sonra sosyal medyada yerden yere vuruldu. Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu ifade eden İzzet Yıldızhan, kızlarının flört etmesine asla müsade etmediğini, eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu söyledi.

3 AYRI KADINDAN 9 ÇOCUĞU VAR

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, kendisini bu nedenle eleştirenlere "Beni eleştirenlerin çoğu feminist" dediği için magazin gündeminde bir dönem çok konuşulmuştu.

Çocuklarına düşkünlüğünü ve onlara verdiği değeri her fırsatta dile getiren Yıldızhan, kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durum olamayacağını belirterek şunları söyledi: "Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum... Böyle yani. Ben böyle doğru buluyorum. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. "

“AİLELERİN GÖZETİMİNDE...”

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor. Ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle. Masumane olmalı, sevgi korunmalı. Evliliğe kadar korunmalı o sevgi. Ben masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Aynı evde bir kızla erkeğin yaşaması... Kim bana nasıl bakarsa baksın hiç umurumda değil! Yok entelmiş, dantelmiş asla! karşıyım böyle bir şeye... Bir kızın bir erkekle aynı evde yaşaması... Kızdan bahsediyoruz, ben daha önce de böyle bir konuşma yaptığımda çok yanlış yerlere gitti. Ben 'bunun bir sınırı var' dedim. Kendi hayatlarından 'Ben bunu yaşayamadım da, benim kızım yaşasın veya oğlum yaşasın' Kardeşim böyle bir şey yok. Yazık çocuklara kötülük yapıyorsunuz. Bunun Müslümanlıkla, şunla bunla alakası yok. Bir örf ve adet var."

İzzet Yıldızhan'ın bu açıklamaları sosyal medyada tam bir bomba etkisi yaratırken, birçok sosyal medya kullanıcısı Yıldızhan'ı 'çağın gerisinde kalmakla' eleştirdi.

