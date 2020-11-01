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İzzet Yıldızhan'ın yıkılan binanın yanında ofisi varmış! Şoku yaşadı

01.11.2020 07:28 | Son Güncelleme:
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İzzet Yıldızhan'ın yıkılan binanın yanında ofisi varmış! Şoku yaşadı

İzmir'de yaşanan depremin enkaz çalışmaları sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir'de yıkılan binanın yanında olan İzzet Yıldızhan yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın görüntüsü ve enkaz çalışmaları herkesi derinden etkilemişti.

Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen sanatçı İzzet Yıldızhan, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık deprem esnasında İzmir'de idi.

İzmir Bayraklı'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti. Habertürk'ün haberine göre; Yıldızhan, "Ben işlerimden dolayı ofisimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir" dedi.

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Çocuklarının hala kendine gelemediğini belirten şarkıcı, "Herkes ağlıyor. Ofisimin yanındaki bina da yıkıldı. Tek duam kimsenin canına bir zarar gelmemesi" ifadelerini kullandı.

İzzet Yıldızhan bir diğer açıklamasında ise "Bu büyük depremi derinden yaşadım, otelimin en üst katında yakalandım. Bu şiddetli depremde vefat eden herkesin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımızın da tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Herkese geçmiş olsun" dedi.


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