İzzet Yıldızhan oğullarına otelinde iş verdi! Kimi çamaşırhanede kimi resepsiyonda...

Türkücü İzzet Yıldızhan, aile yaşantısıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. 9 çocuk babası Yıldızhan, oğullarını her sene olduğu gibi bu sene de farklı iş kollarında çalıştırdı. İzmir'de bir oteli bulunan İzzet Yıldızhan çocuklarına otelinin çeşitli bölümlerinde çalıştırarak hayatın zorluklarını göstermeyi amaçladı.

Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev aldı.

"İSTERLERSE ŞİRKETİN BAŞINA DA GEÇEBİLİRLER"

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var.

Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım. Eğitimlerini yüksek lisansa kadar yapmalarının akabinde diler kendi hayallerindeki işi yaparlar, diler onlara bırakacağım şirketin başına geçerler. O günler geldiğinde elindekinin değerini bilen, vatanı milleti için çalışan bir nesil bırakacağım geride... Şimdi tekrardan okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce geliyor" dedi. (SnobMagazin)

