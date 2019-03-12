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Jack Grealish’e yumruk atan holigana hapis cezası!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan maçta sahaya girerek Jack Grealish'e yumruk atan holigan Paul Mitchell'a hapis cezası verildi.

Jack Grealish’e yumruk atan holigana hapis cezası!

Championship'te Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan derbi maçın 10. dakikasında sahaya girerek Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk atan Birmingham taraftarı Paul Mitchell, hapis cezasına çarptırıldı.

27 yaşındaki saldırganın davası bugün Birmingham'da görüldü. BBC'nin haberine göre Paul Mitchell 3.5 ay hapis ve ayrıca 10 yıl boyunca ülkedeki tüm futbol müsabakalarına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. Mitchell'a ayrıca 350 pound'luk da para cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Mitchell Jack Grealish

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