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Jack Grealish: MANU'nun kapısından döndüm

01.12.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin Aston Villa'dan yaklaşık 120 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish, Villa'da oynarken Manchester United'a transfer olmaya çok yaklaştığını söyledi.

Jack Grealish: MANU'nun kapısından döndüm
Jack Grealish

Jack Grealish

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiliz devi Manchester City'nin Aston Villa'dan yaklaşık 120 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

KENDİSİ AÇIKLADI

Jack Grealish yaptığı açıklamada, "Aston Villa'da oynarken Manchester United'a transfer olmaya çok yakındım. Bir hazırlık maçında United'a karşı oynamıştık ve o maçtan sonra menajerime, "Ayrılmayacağım, Villa ile yeni sözleşme imzalayacağım" dedim." açıklamasında bulundu.

"ASTON VILLA 100 MİLYON STERLİN KAZANDI"

Grealish ayrıca, "Salı sabahı köpeğimle gittim, Aston Villa ile anlaşmayı imzaladım. Hepimiz bu madde üzerinde anlaştık. Bu iki taraf için de iyi bir kazanımdı çünkü ben inanılmaz bir sezon geçirdim ve Villa'da 100 milyon sterlin kazandı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa Manchester United
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